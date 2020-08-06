İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs kaynaklı can kaybı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 174 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 17 bin 976'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 634 artarak, 320 bin 117'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 156'sının durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 277 bin 763 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mazenderan, Tahran, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Alborz, Rezevi Horasan, Kirman, Simnan, Doğu Azerbaycan, Merkezi, Yezd ve Gilan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.