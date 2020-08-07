Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Tatbikatlarımızı gerçek savaş alanına uygun olarak düzenliyoruz

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin onaylaması üzerine İran Ordusu'nun İmam Ali (a.s) Harp Akademisi’ne verilen fedakarlık bayrağı ve nişanının tanıtım törenine katıldı.

Tuğamiral Seyyari burada yaptığı konuşmada, “Günümüzde İran ordusu ve silahlı kuvvetleri yaptırımları fırsata çevirerek askeri yeteneklerini geliştirme yönünde adım atmaktadır. Bugün karada tanklar, toplar, bireysel ve sosyal teçhizat, savunma alanında hava savunma sistemi ve radarları, donanmada muhrip, füze ve denizaltılar üretiyoruz. Bunun yanı sıra düşmanların yaptırımlarına rağmen yerli imkanlarımızda savaş uçakları üretiyoruz” dedi.

Askeri ve stratejik alanda önemli ilerlemeler elde ettiklerini belirten Tuğamiral Seyyari, “Bugün tatbikatlarımızı önümüzdeki tehditlere ve gerçek savaş alanına uygun olarak yürüterek, yerli silahlarla hedefleri vuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Seyyari sözlerine ek olarak, “İran İslam Cumhuriyeti, düşmanın tehdit düşüncesini hayal gücüne bile düşüremediği kadar güçlüdür. Çünkü silahlı kuvvetlerimiz bugün caydırıcılık gücünün en zirvesindedir” şeklinde konuştu.

İran Sağlık Bakanlığı: Koronavirüs kaynaklı can kaybı azaldı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 174 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 17 bin 976'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 634 artarak, 320 bin 117'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 156'sının durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 277 bin 763 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mazenderan, Tahran, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Alborz, Rezevi Horasan, Kirman, Simnan, Doğu Azerbaycan, Merkezi, Yezd ve Gilan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları: Lübnan halkını yalnız bırakmayacağız

Tümgeneral Hüseyin Selami, dün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Beyrut limanında meydana gelen patlma nedeniyle Lübnan halkıyla hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Selami, “Lübnan milleti İslam dünyasındaki direnişin büyük yıldızlarıdır ve bu gibi olaylarla her zaman sabırlı olmuştur” dedi.

Lübnan'ın bu olayı atlatması için İran'ın Lübnan halkını asla yalnız bırakmayacağını Tümgenral Selami, “Tüm kapasitemiz, Lübnan halkına yardım etmek için seferber olmuştur” ifadesini kullandı.

Ruhani, Lübnanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Lübnanlı mevkidaşı Mişel Avn ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Beyrut’ta meydana gelen patlamadan dolayı Lübnan halkıyla hükümtine başsağlığı diledi.

Ruhani görüşmede, “İran milleti Beyrut limanında meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyuyor ve Lübnan halkıyla dayanışma içindedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani Lübnan halkının bu durumun üstesinden gelebilmesi için gereken yardım sağlamak üzere İran dışişleri ve sağlık bakanları ve kızılay kurumu başkanının Lübnanlı mevkidaşlarıyla sürekli temasa geçtiğini söyledi.

Ruhani ayrıca, bu olayda hayatını kaybedenler için rahmet ve yaralılar için de acil şifalar diledi.