İran'dan son koronavirüs açıklaması: 284 bin 371 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 163 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 18 bin 427'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 020 artarak, 326 bin 712'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 022'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 284 bin 371 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Mazenderan, Tahran, Kum, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Alborz, Rezevi Horasan, Kirman, Simnan, Doğu Azerbaycan, Merkezi, Yezd ve Gilan eyaletlerininin durumunun kırmızı olduğunu açıkladı.