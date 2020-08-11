İran'da koronavirüse yakalanan 288 bin 620 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 184 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 18 bin 800'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 345 artarak, 331 bin 189'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 983'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 288 bin 620 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mazenderan, Tahran, Kum, Gülistan, Kuzey Horasan, Erdebil, İsfahan, Alborz, Rezevi Horasan, Kirman, Simnan, Doğu Azerbaycan, Merkezi, Yezd ve Gilan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.