  1. Ekonomi
15 Tem 2020 14:49

Türkiye: Rusya ile uçuşlar başlıyor

Türkiye: Rusya ile uçuşlar başlıyor

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibarıyla başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt dışı seferlerini askıya alan ve 11 Haziran'dan itibaren uçuşlara yeniden başlayan Türk Hava Yolları'nın (THY), Rusya uçuşları merak ediliyordu. 

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi.

1 Ağustos itibarıyla başlayacak uçuşlar dün duyurulmuştu

THY açıklamasında, 11 Haziran'da yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak başlatan THY'nin, 1 Ağustos itibarıyla İran'da Şiraz, Tebriz, Irak'ta Bağdat, Erbil ve Süleymaniye, Kuveyt, Abu Dabi, Dubai, Suudi Arabistan'da Riyad, Damman ve Cidde, Hindistan'da Mumbai ve Delhi, Kırgızistan Bişkek, Özbekistan Taşkent, Cezayir'de Konstantin ve Vahran, Mısır'da İskenderiye, Hurgada ve Sarm-El-Seyh, Tunus, Kemarun'da Douala ve Yaounde, Kenya'da Nairobi, Gana'da Akra, Güney Afrika'da Cape Town ve Johannesburg, Tanzanya'da Darrüsselam ve Zanzibar'a uçuşlarına başlamayı planlandığı kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Global

News Code 1887818

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