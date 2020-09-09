  1. Azerbaycan
9 Eyl 2020 17:56

Azerbaycan'da koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 175

Azerbaycan'da koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 175

Azerbaycan'da son 24 saatte 175 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 37 bin 732’ye yükseldi.

Azerbaycan basınına göre, Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 175 yeni vakanın tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 37 bin 732’ye hayatını kaybeden kişi sayısı ise 555’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 35 bin 119 oldu. Açıklamada son 24 saatte 154 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da şu ana kadar 980 bin 978 korona virüs testi yapıldı.

News Code 1889033

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