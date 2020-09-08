Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ruhani, İsviçre Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

Tahran'da bulunan İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, bugün akşam saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Cassis, bu görüşmeden önce İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya gelmişti. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştı.

İran'dan Türkiye'ye: Irak'ın toprak bütünlüğü ihlal edilmemeli

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamada bulundu.

Hatipzade, Türkiye'nin PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlara ilişkin, "Kürdistan meselesi İran için bir vatan meselesidir. Bu bir Kürt meselesi olarak görülmemeli. PKK, Irak, İran ve Türkiye'nin ortak sınırlarını kötüye kullanan bir terör örgütüdür. Onlar Irak'ta bazı kamplar kurup askerlere yönelik eylemler gerçekleştirmiştir." dedi.

Hiçbir köyün saldırıya uğramadığını ve sadece kampların vurulduğunu anlatan Hatipzade, "Bölgede bir otobana ve bir ile Kürdistan adı veren tek ülke İran'dır. Diğer sınırlardaki güvensizliğe nasıl tahammül etmediğimiz gibi, orada da (PKK'ya) müsamaha göstermeyeceğiz. Irak'ın toprak bütünlüğü bizim için kırmızı çizgidir. Türkiye tarafından bazı endişeler dile getirilmiştir. Onlara Irak'ın toprak bütünlüğünün ihlal edilmemesi gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Zarif, İsviçre'nin İran konusundaki çalışmalarını takdir etti

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter üzerinden İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirerek, "Karşılıklı saygıya dayalı diplomatik ilişkinin 100'üncü yılında İsviçre Dışişleri Bakanı Ignacio Cassis'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. İkili, bölgesel ve küresel konularla ilgili iyi bir görüşme yaptık." dedi.

İsviçre’nin ABD’nin sabotaj eylemlerinin etkilerini azaltma konusundaki çalışmalarını takdir eden Zarif’in paylaşımında, normal ticaretin geri dönmesinin küresel bir öncelik olduğu kaydedildi.

İran'ın kuzeyinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gülistan eyaletine bağlı Ramiyan ilçesi olan 5,1 büyüklükteki deprem, yerel saatle 02.04'te kaydedildi. Deprem Kuzey Horasan ve Simnan eyaletlerinde de hissedildi. Depremde en az 34 kişi yaralandı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: 335 bin kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 22 bin 410'a çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2152 artarak, 388 bin 810'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 733'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 335 bin kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.