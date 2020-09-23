İran: Dünya ABD'ye 'büyük bir hayır' dedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün gece attığı tweette, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırımlarının yeniden başladığına dair tek taraflı açıklamasını eleştirerek, "Dünyanın Amerika Birleşik Devletleri'ne tepkisi 'büyük bir hayır'dı'' dedi.

Hatipzade'nin paylaşımında, "ABD hükümeti çok hızlı bir şekilde kendisini izole ediyor." belirtildi.

ABD yönetimi, İran ile yapılan nükleer anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kaldırılan yaptırımları yeniden yürürlüğe soktuğunu ileri sürmüştü.

Ancak Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan E3 ve diğer üye ülkeler ise ABD'nin yaptırım kararlarına reddederek, İran ile müzakere yollunu tercih ettiklerini belirtmişti.