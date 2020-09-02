Çin,"Nükleer Anlaşma" bildirisini olumlu karşıladı

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Viyana'nın başkenti Viyanada' düzenlenen 16. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nı değerlendirdi.

Çinli diplomatın paylaşımında, "Ortak komisyonun yayınladığı bildirinin mesajı net ve açıktır. Bu bildiri uluslararası toplumun İran nükleer anlaşmasına olan desteğini yansıtıyor" denildi.

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni tur toplantısı İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Yardımcısı Helga Schmid’in başkanlığıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapıldı.

Nükleer anlaşmanın tarafları İran, İngiltere, Fransa, Almanya Rusya ve Çin'den Dışişleri Bakan Yardımcılarının katıldığı komisyon toplantısı sonrasında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, tüm katılımcıların Birleşmiş Milletler(BM) Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararıyla desteklenen nükleer anlaşmanın korunması ve tüm taraflarca tam olarak uygulanmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Nükleer anlaşmanın tarafları, ABD'nin İran'a yönelik BM yaptırımlarını geri getirme talebini reddetti.