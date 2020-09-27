Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çıkan çatışma sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ermenistan ordusuna ait askeri araçları imha ettik" dedi.

İlk ateşin Ermenistan'dan geldiğini ve karşlığını verdiklerini belirten Aliyev, şöyle konuştu:

"İlk ateşi Ermenistan açmıştır. Azerbaycan düşmana cevabını layıkı ile verdi ve bir santimetre ileriye gidemediler. Azerbaycan ile dalaşan buna pişman olacaktır. Ermenistan işgal edilmiş topraklarda kanunsuz meskunlaşma siyaseti aparır. Bölgedeki en büyük tehlike kaynağı Ermenistan'dır ve onun uyguladığı çirkin siyasettir. Biz hak yolundayız, bizim işimiz hak işidir ve biz zafer kazanacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan’dır."

Kaynak: TRT Haber