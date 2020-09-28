Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmaların durdurulması çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki çatışmalara dair açıklamada bulundu.

İki ülkeye çatışmaların acilen durdurulması ve diyaloğun başlatılması için çağrıda bulunan Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki silahlı çatışmaları endişeyle takip etmektedir.” dedi.

Tarafları itidalli olmaya çağıran Hatipzade, İran’ın tüm kapasitesini iki taraf arasında ateşkesi sağlamak ve diyalog başlatmak için kullanmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

İran: ABD'nin desteği kesilirse Siyonist Rejim çöker

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, dün gece konuk olduğu devlet televizyonunda, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bölgedeki gerici rejimlerin Siyonist Rejim’le vardığı normalleşme anlaşmaları hakkında Tümgeneral Bakıri, şunları kaydetti:

“BAE, son bir iki yılda farklı mesajlar göndererek, Suudi Arabistan gibi olmadığını ve bizimle dost olmak istediğini duyurdu. Ancak bizim krallarının iddiasının aksine Suudi Arabistan’la da ilişki kurmak için bir sorunumuz yoktu. Aslında onlar bunu reddediyorlar.

BAE’nin, Filistinlileri öldürmek ve Yemen halkına yardımları önleme konusunda Siyonist Rejim’le ilişkili olduğunu açıklaması, İran ulusuna karşı siber ve psikolojik operasyonlar yapmak için imkan sağlama anlamına gelir."

Bunlara ilave olarak Tümgeneral Bakıri, "ABD ve Batı’nın Siyonist Rejime verdiği siyasi ve ekonomik destekleri kesilirse, bu rejim çöker." diye konuştu.

Hava savunma sistemleri konusunda çok güçlüyüz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Kutsal Savunma Haftası nedeniyle meclisin açık oturumunda konuşma yaptı.

İran'ın bölgede hava savunma sistemleri konusunda çok güçlü olduğunu anlatan Tümgeneral Musevi, ülke hava sahasının 24 saat boyunca Hava Savunma Kuvvetleri tarafından dikkatle izlendiğini kaydetti.

Tümgeneral Musevi, İran Ordusu'nun en güçlü hava savunma ağına ve bilgi toplama sistemlerine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

İran'da Kovid-19'u yenenlerin sayısı 374 bin 170'e yükseldi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 195 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3362 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 589'a, vaka sayısının da 446 bin 448'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 059'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 374 bin 170'e ulaştığı bilgisini verdi.