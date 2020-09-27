Hava savunma sistemleri konusunda çok güçlüyüz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Kutsal Savunma Haftası nedeniyle meclisin açık oturumunda konuşma yaptı.

Tümgeneral Musavi, devrik Saddam rejiminin dayattığı 8 yıllık savaşta İran Ordusu, Devrim Muhafızları ve İslam Devrimi'nin büyük kurucusu İmam Humeyni'nin (ra) önderliğindeki gönüllü halktan oluşan güçlerin İran milletinin desteğiyle yüzyılın mucizesini yarattığını söyledi.

İran'ın bölgede hava savunma sistemleri konusunda çok güçlü olduğunu anlatan Tümgeneral Musevi, ülke hava sahasının 24 saat boyunca Hava Savunma Kuvvetleri tarafından dikkatle izlendiğini kaydetti.

Tümgeneral Musevi, İran Ordusu'nun en güçlü hava savunma ağına ve bilgi toplama sistemlerine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Deniz Kuvvetleri'nin stratejik bir güç olarak İran'ın okyanuslardaki iktidarını göstermede öncülük etmeye devam ettiğini kaydeden Tümgeneral Musevi,"İran'ın denizcilik tarihindeki üstünlüğünü yeniden canlanmak için 69 filo grubu Aden Körfezi'ne ve açık denizlere gönderildi." dedi.

İran Ordusu Genel Komutanı, "Denizde sahip olduğumuz güvenlik, bölgedeki birçok ülkeninki gibi dış güçlerin yardımına dayanmıyor ve tamamen yerli ve İran yapımı ürünlerle sağlanıyor. Denizlerimizde güvenlik hakim ve terörist Amerika'nın önderliğindeki istikbar güçlerinin varlığı sağladığımız güvenliği zedeleyemez." şeklinde konuştu.