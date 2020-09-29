İran'dan Ermenistan'a silah sevkiyatı iddiasına yalanlama

İran’ın Bakü Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderildiği iddialarını reddetti.

Açıklamada, bazı üçüncü tarafların Azerbaycan’daki uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için İran’ın imajını karalamak istediği belirtildi.

Elçilik tarafından yapılan açıklamada ilaveten şu ifadelere yer verildi:

“İran’ın ilgili resmi kurumlarından yapılan incelemelere göre, sosyal medyada yayınlanan videolardaki kişiler ve silahlar sahtedir. Bu propaganda şantajlarının temel amacı, İran ile Azerbaycan arasındaki dostane ilişkileri zedelemektir; Ancak başarılı olmayacaklar.”