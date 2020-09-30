Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Dışişleri Bakanı Zarif'ten 'Dağlık Karabağ' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Dağlık Karabağ krizine dair açıklamada bulundu.

Zarif'in yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Karabağ’daki alarm verici boyuttaki şiddeti titizlikle takip ediyoruz. Düşmanlıklara derhal son verilmesi çağrısında bulunuyor, ihtilafları çözmek için diyaloğu teşvik ediyoruz.

Bölgemizin artık barış ve huzura ihtiyacı var."

ABD'nin Ortadoğu'ya yönelik siyasi özlemlerini gömdük

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, meclisin açık oturumunda yaptığı konuşmada, Kutsal Savunma Dönemine değinerek, “İran-Irak savaşı Kerbela olayından sonra tarihteki en eşitsiz savaştı; Çünkü dünyadaki tüm güçler ülkemize karşı çıktı. Savaşta, Irak’a küresel bir ekonomik destek sağlandı ve İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya, Sovyetler Birliği ve ABD gibi ülkeler Irak rejimine en modern askeri teçhizat verdi” ifadelerinde bulundu.

Tümgeneral Selami sözlerini şöyle sürdürdü:

“Günümüzde baskı yapmakla İran’ı yalnızlaştırmaya çalışan ABD’nin yalnızlaştığını görüyoruz. ABD yavaş yavaş bölge ve dünyadaki siyasi etkisini kaybetmektedir. Biz ABD’nin terör örgütü IŞİD’ı oluşturarak İran'a sızdırma çabasını başarısız koyduk ve Ortadoğu'ya yönelik siyasi özlemlerini mezarlıkta gömdük.”

İran topraklarından silah sevkiyatı yapılmasına izin vermeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Ermenistan'a İran üzerinden silah gönderildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatipzade, İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderildiği iddialarına dair, "Ticari malların diğer ülkelere transit geçişini yakından takip edip kontrol ederken, topraklarımızın silah ve mühimmat sevkiyatı için kullanılmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

Tahran'dan Suudi Arabistan'ın son İran iddiasına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Suudi Arabistan'ın İran Devrim Muhafızları tarafından eğitilen terörist hücresini ortaya çıkardığı iddiasına tepki göstererek, "Suudi Arabistan yetkililerinin İran karşıtı iddiası Riyad'ın son yıllardaki geçersiz tutumları doğrultusundadır" dedi.

Sait Hatipzade, "Riyad yönetimi yenilgiye uğramış eylemlerini örtbas etmek ve kamuoyunu saptırmak için siyasal mantığı bir kenara bırakarak İran'a karşı sahte dava açma yolunu seçmiştir" ifadesini kullandı.

Hatipzade ilaveten, "Suudi yöneticilerin klişe ve değersiz iddiaları Riyad'ı hedeflerine götürebilecek yol değil; Onlara tavsiyemiz, değersiz senaryolar yerine dürüstlük ve bilgelik yolunu seçmesidir" diye konuştu.

İran'dan Ermenistan'a silah sevkiyatı iddiasına yalanlama

İran’ın Bakü Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderildiği iddialarını reddetti.

Açıklamada, bazı üçüncü tarafların Azerbaycan’daki uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için İran’ın imajını karalamak istediği belirtildi.

Elçilik tarafından yapılan açıklamada ilaveten şu ifadelere yer verildi:

“İran’ın ilgili resmi kurumlarından yapılan incelemelere göre, sosyal medyada yayınlanan videolardaki kişiler ve silahlar sahtedir. Bu propaganda şantajlarının temel amacı, İran ile Azerbaycan arasındaki dostane ilişkileri zedelemektir; Ancak başarılı olmayacaklar.”

İran Sağlık Bakanlığı: İyileşen hasta sayısı arttı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 207 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3677 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 986'ye, vaka sayısının da 453 bin 637'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 079'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 378 bin 727'ye ulaştığı bilgisini verdi.