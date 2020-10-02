Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

ABD Suriye topraklarını terk etmelidir

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asger Haci, Japonya Suriye İşleri Özel Koordinatörü Akira Endo ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeleri konuştu.

Görüşmede Suriye Anayasa Komitesinin son toplantısı, Astana süreci, İdlib ve Fırat'ın doğusundaki durum ele alındı.

Suriye Anayasa Komitesi faaliyetlerine yabancı ülkelerin karışmamasını isteyen Haci, ABD’nin Suriye’deki yasa dışı varlığının yanı sıra Suriyede petrolü yağmalama ve terörist grupları destekleme yönündeki eylemlerini kınayarak, bir an evvel Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğini vurguladı.

Ruhani: Kovid-19 aşısının üretiminde Çin ile işbirliği yapmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Ruhani, Çin devlet Başkanı Şi Cinping'e hitaben yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"İran ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin kültürel ortaklıklar, tarihi ilişkiler ve iki ülkenin uluslararası gelişmelere bakışı ve tek taraflılıkla mücadeledeki kararlılığından kaynaklanan kapsamlı stratejik ortaklığı, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi için büyük zemin hazırlamıştır. İran ve Çin'in 25 yıllık Kapsamlı stratejik ortak planının imzalanmasının, ortak çıkarların geliştirilmesi, tek taraflılıkla mücadele ve uluslararası barış ve istikrar doğrultusunda büyük bir adım olacağına inanıyorum."

İran ve Çin'in koronavirüs salgının yayılmasından itibaren salgınla mücadele konusunda birbirinin yanında olduğunu belirten Ruhani, İran'ın Kovid-19 aşısının üretiminde Çin ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Taraflar ilaveten Suriye’nin koronavirüs salgınıyla mücadele çabalarını güçlendirmesi için uluslararası toplumun bu ülkeye daha fazla insani yardım sağlaması gerektiğinin altını çizdiler.

İran'da 383 bin 368 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 211 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3 bin 825 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 26 bin 380'e, vaka sayısının da 461 bin 044'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 121'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 383 bin 368'e ulaştığı bilgisini verdi.

İran topraklarına düşen 3 havan mermisi 6 evde hasara yol açtı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda bugün üç havan topu mermisinin İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletindeki Hüdaaferin ilçesine bağlı Pervizhanlu köyüne düştüğünü bildirildi.

Bu olay nedeniyle bir çocuğun yaralandığı ve 6 evde hasara yol açıldığı belirtildi.

27 Eylül'de de bir havan topu mermisi Hüdaaferin ilçesine bağlı Halefbeyglu köyüne düşmüştü.