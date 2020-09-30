İran: Teröristlerin kuzey sınırımızda varlık göstermesine izin vermeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, medya gündeminde olan Suriyeli ve PKK/PJAK'lı terör unsurlarının Kafkasya bölgesine transferi konusunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu iddiaların şüpheli olduğunu ve doğrulanmadığını belirtti.

İran'ın teröristlerin kuzey sınırlarının yakınında varlık göstermesine izin vermeyeceğini kaydeden Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti, terörist grupların kuzey sınırlarımızdan güvenliğimiz için tehdit oluşturmasına asla izin vermeyecektir." dedi.

İranlı Sözcü, "Çatışmaların Kafkasya'ya taşınması, bölgede Dağlık Karabağ krizinden daha büyük felaketlere yol açabilir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani da bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, dış müdahalenin Karabağ krizini karmaşık bir hale getirebileceğini söylemişti.