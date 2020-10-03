Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran’ın iç ve dış politikası Beyaz Saray ile alakası yok

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Amerikalıları ilgilendirdiğini belirterek, bu seçimlerin bir çok ülke için önem taşıdığını ve bölgesel ve uluslararası sonuçları olduğunu fakat bağımsız İran’ın iç ve dış politikasının bu olaya bağlı olmadığını söyledi.

ABD seçimlerinin soucunun kimse tarafından bilmediğini ifade eden Hatipzade, İran için kimin Beyaz Saray’a gideceğinin önemli olmadığını kaydetti.

Zarif, Hollandalı ve Avusturyalı mevkidaşı ile Karabağ'ı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam saatlerinde Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Zarif'in, Blok ve Schallenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler başta olmak üzere, konsolosluk meseleleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve nükleer anlaşmayı görüştüğü belirtildi.

Telefon görüşmelerinde bölgedeki son gelişmeler ile Dağlık Karabağ krizi de ele alındığı öğrenildi.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 187 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 26 bin 567'ye çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 3 bin 552 artarak, 464 bin 596'ya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 137'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 385 bin 264 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.