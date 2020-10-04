İran-Irak ilişkileri Bağdat'ta değerlendirildi

İran’ın Irak Büyükelçisi İrec Mescidi, dün Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazylı açıklamada, "Salih ile Mescidi arasındaki görüşmede, Irak'taki son gelişmeler ve Tahran ile Bağdat arasındaki ikili ilişkilerin geleceği masaya yatırıldı" belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede iki taraf, diplomatik temsilciliklerin korunması konusunda Bağdat hükümetinin çabalarını destekleme gereğini vurguladı." denildi.

Söz konusu açıklamaya göre, Irak'ın son durumunun ele alındığı görüşmede, Mescidi, İran'ın Irak'ın istikrarını desteklediğini ve çeşitli sosyal ve ekonomik alanlarda Bağdat ile ilişkilerini geliştirmek istediğini bildirdi.