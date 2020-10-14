10 yıllık silah ambargosu önümüzdeki hafta kalkacak

Bugün sabah saatlerinde düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamada bulundu.

İran halkına hitap eden Ruhani, "Bu yıl Erbain Yürüyüşü etkinliği yapılmadı. Aşura matem merasimleri de sağlık protokolleri çerçevesinde gerçekleşti. Vatandaşlara teşekkür ediyor ve Safer ayının sonuna kadar tüm korona tedbirlerine uymaya devam etmelerini istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'a yönelik uygulanan silah ambargosuna dair, "10 yıllık ambargo önümüzdeki hafta (18 Ekim) kalkacak. Amerika bunu engellemek için 4 yıldır uğraşıyor. Pazar gününden itibaren silahlarımızı satabilir ve ihtiyacımız olan silahları alabiliriz." ifadelerinde bulundu.

ABD'nin Afganistan politikasını eleştiren Ruhani, "Beyaz Saray her zaman Afganistan'ın güvenliğini garanti edeceğini öne sürüyordu. Ama şimdi Afganistan'da olup bitenlere bakın. Bu ülkenin batısı ve doğusunu kimin kontrol ettiğine bakın . Afganistan'da çok tehlikeli durum hakim." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin bölgesel politikasının yenilgiyle sonuçlandığını belirterek, "Terör örgütü IŞİD’i yok etmek için bölgeye geldiğini iddia edenlerin yaptıklarını gördünüz! İranlılar, özveriye sahip Irak ve Suriye halklaının yanında durup mücadele vererek IŞİD'i yok etti. ABD, Filistin, Irak ve Suriye milletlerinin karşısında hezimete uğradı ve tek bir başarısı bile yok." diye konuştu.