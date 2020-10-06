Ruhani ile Aliyev telefonda Dağlık Karabağ'ı görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında bugün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ruhani bu görüşmede Azerbaycan’ın İran'ın iyi komşu olduğunu belirterek, “Bütün İran halkının Azerbaycan Cumhuriyeti ile çok yakın tarihi, kültürel ve dini münasebetleri vardır. İki dost ve kardeş ülke İran ve Azerbaycan devletleri ve halklarının her zaman birbirleriyle ilişkileri iyi ve yakın olmuştur. İranlı yetkililerin Karabağ sorununa yönelik yaklaşımları açık ve nettir” dedi.

Bazı ülkelerin müdahalesi nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki anlaşmazlık ve çatışmların bölgesel savaşa dönüşebileceği yönünde uyarıda bulunan Ruhani, “Bölgemizde özellikle de İran'ın kuzey sınırında güven, huzur ve istikrarın hakim olması bizim için çok önemlidir. Sınırdaki çatışmalar ve güvensizlikler teröristler için fırsat oluşturmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Ruhani, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda şehirlerin hedef alınmasının endişe verici olduğunu belirterek, “Umarım bu çatışmalar şehirlerin hedef alınmasıyla sonuçlanmaz. Çünkü bu olay halkın mülteci durumuna düşmesi ve sivillerin hayatını kaybetmesine neden olabilir. O zaman çok acı ve tehlikeli bir durum oluşabilir” değerlendirmesini yaptı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayan Ruhani, “İran, Bakü ve Erivan arasında ihtilafları uluslararası yasalar ve kurallara dayanlı olarak tanınan sınırların korunması çerçevesinde çözmek için adım atmaya hazırdır” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de bu görüşmede, İranlı mevkidaşı Ruhani ile telefon görüşmelerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, "İranlı yetkililerin yapıcı tutumları ve Tahran’ın Dağlık Karabağ sorununun çözülmesine ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği önem için şükran ve takdirlerimi sunuyorum" dedi.

"İran'ın güvenliğini Azerbaycan'ın güvenliği olarak görüyoruz ve bu çatışmanın komşu ülkelerde güvensizliğe yol açmasına izin vermeyeceğiz" diyen İlham Aliyev, Azerbaycan yönetiminin Cumhurbaşkanı Ruhani’nin İran sınırlarının güvenliği ve bölgeye terörist grupların sızma olasılığı konusundaki endişelerini anladığını ifade etti.

Aliyev, İran ile ilişkilerin Azerbaycan için stratejik bir konumda olduğunu kaydederek, "İkili ilişkiler son yıllarda daha çok geliştirilmiştir. Bakü bu ilişkilerin arttırılmasını memnuniyetle karşılamaktadır.” dedi.

İlham Aliyev, terörle mücadelenin Tahran-Bakü işbirliğinin alanlarından biri olduğuna dikkati çekerek, "Bölgede barış, istikrar ve sükuneti korumak önemlidir ve bunu başarmak için hepimiz çalışmalıyız" diye konuştu.