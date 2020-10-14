Lavrov: Türkiye'nin Dağlık Karabağ tutumuna katılmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'da askeri çözümün mümkün olduğu konusunda Türkiye'nin duruşuna katılmadıklarını dile getirdi.

Rusya'nın yerel radyo istasyonlarına açıklamalarda bulunan Lavrov, "Türkiye'nin dillendirdiği ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de birkaç defa gündeme getirdiği duruşa katılmıyoruz" dedi.

Lavrov, "Çatışmaya bir askeri çözümünün hoşgörülebilir olacağı konusunda bir açıklamaya katılamayacağımız sır değil" diye konuştu.

Lavrov, doğru hamlenin temas hattına Rus ordu gözlemcileri gönderilmesi olacağını söylerken, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin Azerbaycan ve Ermenistan'a ait bir karar ılacağını ifade etti.

T24