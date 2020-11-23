İtalya'dan İran yapımı animasyona ödül

İranlı sinemacı Ahmed Hoşniyet'in yazıp yönettiği "Locked" adlı kısa animasyon İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Cittadella Geo Film Festivali'nde Altın Dünya Öldü'nü kazandı.

Bu eser, karanlıklar dünyasına hapsolmuş, taş bir heykele özgürlük arayan ve her zaman garip bir talepte bulunan bir adamın hikayesini anlatıyor.

11 dakika 22 saniyelik "Locked", 3D animasyon tekniği ile yapılmıştır.

İtalya'nın uluslararası çevre film festivali, 2019 yılında farklı bölümlerde seçilen eserlerin seçilmesi ile üçüncü dönemine başlamıştı ve bir yıllık programla seçilen eserleri her ay sergilemektedir.