Dev tatbikatta "Baver 373" savunma sistemi başarıyla test edildi

Dün İran'da başlatılan ‘Velayet Semaları Savunucuları 99’ adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatla ilgili açıklama yapan Hatemü'l-Enbiya Karargahı Komutan Yardımcısı Generral Abbas Ferecpur, “İran'ın ‘Baver (İnanç) 373’ adı verilen yerli üretim uzun menzilli hava savunma sistemi, ilk kez ‘Velayet Semaları Savunucuları 99’ tatbikatında yüksek irtifada uçan temsili düşman hedefleri tam isabetle vurdu” dedi.
Ülkenin savunma sanayii uzmanları ve ordu hava savunma kuvvetleri işbirliği ile üretilen ‘Baver (İnanç) 373’ savunma sistemi geçtiğimiz yıl tanıtılmıştı.
İran Hava Kuvvetleri'nin "Velayet Semaları Savunucuları 99" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı "Ya Rasulallah (SAV)" kodu ve "Hava Savunma Gücü Sayesinde Güvenli Gökyüzü" temasıyla dün sabah saatlerinde başlamıştı.
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