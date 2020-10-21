Dev tatbikatta yerli yapım hava savunma sistemleri başarı ile denendi

Bugün İran'da başlatılan "Velayet Semaları Savunucuları 99" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat sırasında yerli yapım hava savunma sistemleri başarı ile denendi.

Ülkenin hava savunma planının sahada icra edildiği tatbikatta, orta ve yüksek irtifada uçan temsili düşman hedefleri, yerli yapım "3-Hordad" ve "15 Hordad" hava savunma sistemleri tarafından tam isabetle vuruldu.

İran Hava Kuvvetleri'nin "Velayet Semaları Savunucuları 99" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı "Ya Rasulallah (SAV)" kodu ve "Hava Savunma Gücü Sayesinde Güvenli Gökyüzü" temasıyla bugün sabah saatlerinde başladı.

Askeri tatbikata dair açıklamada bulunan Hatemü'l-Enbiya Karargahı Komutan Yardımcısı Generral Abbas Ferecpur, bu tatbikatta yer alan tüm ekipmanların yerli imkanlarla üretimiş ürünler olduğunu söylemişti.

General Ferecpur ayrıca, söz konusu tatbikatta yerli yeni ürünlerin de test edileceğini kaydetmişti.