İran Hava Kuvvetleri'nin geniş kapsamlı askeri tatbikatı başladı

İran Hava Kuvvetleri'nin 'Velayet Semaları Savunucuları 99" adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatı "Ya Rasulallah (SAV)" kodu ve "Hava Savunma Gücü Sayesinde Güvenli Gökyüzü" temasıyla bugün sabah saatlerinde başladı.

Konuya ilişkin dün açıklamada bulunan İran Hava Savunma Karargahı komutan vekili Tuğgeneral Rahimzade, "Silahlı kuvvetlerin savunma ve savaşa hazırlık kabiliyetini güçlendirmek amacıyla yapılacak ‘Velayet Semaları Savunucuları 99’ adlı tatbikat, İran ordusu hava savunma birimleri, Devrim Muhafızları Hava-Uzay kuvvetleri ve ordu hava kuvvetlerinin katılımıyla gerçek savaş alanına benzer bir ortamda yapılacak” demişti.