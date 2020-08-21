Türkiye'de dolar ve euro'da artış

Dolar/TL 7.22'den 7.32'ye; euro/TL ise 8.50'den 8.62 düzeyine yükseldi. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi de benzer bir hareketle alıcı seyreden günde yönünü eksiye çevirdi ve 1.136 puandan 1.110 puanın altına geriledi.