İran, salgınla mücadeleyi etkileyen ABD yaptırımlarını eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelesini hedef alan ABD'nin uyguladığı yaptırımları sert bir şekilde eleştirerek, "İran'da koronavirüsün durumu ABD’nin suç ortaklığıyla daha kötü bir hale gelmiştir.” denildi.

Dışişleri Bakanlı tarafından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgınının ölümcül, yıkıcı ve acımasız olduğu her yerde kanıtlanmıştır. Ancak bunun etkisi İran’da daha da kötüdür, çünkü ABD gibi acımasız bir ortağa sahiptir.

ABD, sağlık terörizmi üzerindeki baskısını artırarak salgınla mücadele eden İran halkına insanlık dışı yaptırımlar uygulamıştır. Biz bu durumun üstesinden geliriz ancak bunu hiçbir zaman unutmayacağız." ifadeleri kullanıldı.