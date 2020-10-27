Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Hz. Muhammed'e (SAV) saygısızlık Siyonizm tarafından izleniyor

Parstoday'e göre, İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, Fransa'da Hz.Muhammed'e (SAV) yapılan hakarete tepki göstererek, şiddetle kınadı.

Rasûlullah’a (SAV) saygısızlığın küresel Siyonizm ve dünya istikbarı tarafından İslam’a karşı işlenen bir madalyonun iki yüzü olduğunu anlatan Ali Ekber Velayeti, “Hiç şüphesiz böyle bir girişim Müslümanların, özgürlükçülerin ve adaletseverlerin üzülmesine, Müslümanların her geçen gün daha da birleşmesine, İslami toplumların uyanmasına ve dünya çapında insanlığın en değerli ve yüce varlığına hakaret eden bu şom eylemin kınanmasına sebep olacaktır” dedi.

İran, salgınla mücadeleyi etkileyen ABD yaptırımlarını eleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelesini hedef alan ABD'nin uyguladığı yaptırımları sert bir şekilde eleştirerek, "İran'da koronavirüsün durumu ABD’nin suç ortaklığıyla daha kötü bir hale gelmiştir.” denildi.

Dışişleri Bakanlı tarafından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgınının ölümcül, yıkıcı ve acımasız olduğu her yerde kanıtlanmıştır. Ancak bunun etkisi İran’da daha da kötüdür, çünkü ABD gibi acımasız bir ortağa sahiptir." ifadesi kullanıldı.

İran Meclisi'nden Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepki

İran İslami Şura Meclisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına dair yazılı bir açıklama yanınladı.

İran Meclisi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dünya Müslümanları, İslam karşıtı akımları tarafından Peygamber Efendimize (SAV) yapılan çirkin hakaretlerin normalleştirilmesine izin vermeyecektir.

Son günlerde, Fransız hükümetinin kutsal İslam Peygamberine (SAV) hakaret eden derginin insanlık dışı ve çirkin eylemini destekleyerek kötü doğasını ortaya sergilemiştir.

Hiç şüphesiz ifade özgürlüğü gerekçesiyle yapılan bu tür davranışlar, ifade özgürlüğüne yapılan en büyük zulümdür. Sağlam bir fıtrata sahip hangi kişi ifade özgürlüğü kisvesinde dünyadaki bir milyardan fazla Müslümanın kutsal değerlerine yapılan hakaretin savunulmasını kabul edebilir?

Gerçek şu ki, Fransa Cumhurbaşkanı İslam karşıtı açıklamalarını ifade özgürlüğünü savunmak için söylememiştir. Aslında bu küstahlık Paris hükümetini dehşete düşüren Fransız halkının artan İslam’a ilgili sürecini yavaşlatmak için tasarlanan planın bir parçasıdır."

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 337 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 960 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 32 bin 953'e, vaka sayısının da 574 bin 856'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 982'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 459 bin 250'ye ulaştığı bilgisini verdi.