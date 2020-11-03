Tatbikatta 'Phantom' tipi savaş uçakları hedeflerini başarıyla vurdu

İran Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından yapılan "9.Velayet Sahası Fedaileri" adlı hava savunma tatbikatı sözcüsü Pilot General Ferhad Guderzi, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, F-4 bombardıman uçağının İranlı uzmanların yerli imkanlarla ürettiği havadan karaya ve gelişmiş Maverick füzelerle uzun menzilli ve akıllı Kasıd bombaları kullanarak temsili düşmanın hedeflerini başarıyla vurduğunu duyurdu.

General Guderzi, “Areş tipi İHA’ları ilk kez 100 kilometrelik bir mesafede intihar operasyonları gerçekleştirerek temsili düşmanın hedeflerini vurdu” dedi.

General Guderzi ilaveten tatbikat sırasında, Phantom tipi savaş uçaklarının alçak irtifada önceden belirlenmiş hedefleri vurduğunu söyledi.