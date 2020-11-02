Dev tatbikatta F-5 ve Saika uçakları hedeflerini başarıyla vurdu

İran Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından yapılan "9.Velayet Sahası Fedaileri" adlı hava savunma tatbikatı sözcüsü Pilot General Ferhad Guderzi, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, “Tatbikatın ilk gününde ülkenin yerli imkanlarla ürettiği roketlerle ,F-5 ve Saika uçakları temsili düşmanın hayati hedeflerini başarılı bir şekilde imha etti” dedi.

General Guderzi ayrıca temsili düşman hedeflerinin yerli yapım akıllı bombalarla donatılmış F-7 uçakları, havadan karaya ve uzun menzilli füzelerle vurulduğunu söyledi.

Tatbikat sırasında F-14 savaş uçaklarının Boeing 707 tanker uçağından başarıyla yakıt ikmali yaptığını belirten General Guderzi, “Tatbikatın diğer bölümünde yerli yapım ‘Samat’ gelişmiş kameralar kullanan RF-4 keşif uçakları ve Keman-12 İHA’ları temsili düşman mevzileri üzerinde uçarak, önceden belirlenmiş hedefler hakkında sinyal bilgiler topladı ve elektronik gizli dinleme yaptılar” ifadelerinde bulundu.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri "Ya Sadık Al-i Muhammed (s.a)" parolasıyla bugün sabah saatlerinde İsfahan’da "9.Velayet Sahası Fedaileri" adlı hava savunma tatbikatı gerçekleştirdi.