İran'ın geniş kapsamlı hava savunma tatbikatı başladı

İran Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından yapılan "9.Velayet Sahası Fedaileri" adlı hava savunma tatbikatı "Ya Sadık Al-i Muhammed (s.a)" parolasıyla bugün sabah saatlerinde İsfahan'da başladı.

İsfahan eyaletinde geniş bir alanda icra edilen tatbikatta İran Ordusu'nun, ülkenin hava sahasını muhtemel düşman tehditlerine karşı koruma konusundaki yeteneklerinin test edilmesi amaçlanıyor.

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade, dün düzenlediği basın toplantısında, iki gün sürecek tatbikatta çeşitli savaş uçakları, bombardıman uçağı, keşif uçağı ve İHA’ların yer alacağını söyledi.

Bu tatbikattaki tüm ekipmanların yerli imkanlarla üretimiş ürünler olduğunu anlatan Tuğgeneral Nasizrzade, “Tatbikatta Suhoy Su-24, F4, F5, F7, F-7, MiG 29, F-14, Saika uçakları, Boeing 707 ve 747 yakıt ikmal uçağı, C-130 nakliye uçağı, Karrar, Ebabil, Areş ve Keman-99 gibi çeşitli İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanacak” dedi.

İran Hava Kuvvetleri geçenlerde tatbikatı 'Ya Rasulallah (s.a.v)' kodu ve 'Hava Savunma Gücü Sayesinde Güvenli Gökyüzü' temasıyla 'Velayet Semaları Savunucuları 99' adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat düzenlemişti.