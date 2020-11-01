İran Hava Kuvvetleri yarın büyük bir tatbikat başlatacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade, Hava Kuvvetleri’nin "9.Velayet Sahası Fedaileri " adlı hava savunma tatbikatının yarın İsfahan eyaletinde geniş bir alanda başlayacağını duyurdu.

Tuğgeneral Aziz Nesirzade, çeşitli savaş uçağı, bombardıman uçağı, keşif uçağı ve İHA’ların iki gün boyunca düzenlenecek tatbikatta yer alacağını söyledi.

Bu tatbikattaki tüm ekipmanların yerli imkanlarla üretimiş ürünler olduğunu anlatan Tuğgeneral Nasizrzade, “Tatbikatta Suhoy Su-24, F4, F5, F7, F-7, MiG 29, F-14, Saika uçakları, Boeing 707 ve 747 yakıt ikmal uçağı, C-130 nakliye uçağı, Karrar, Ebabil, Areş ve Keman-99 gibi çeşitli İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanacak” dedi.

İran Hava Kuvvetleri geçenlerde tatbikatı 'Ya Rasulallah (s.a.v)' kodu ve 'Hava Savunma Gücü Sayesinde Güvenli Gökyüzü' temasıyla 'Velayet Semaları Savunucuları 99' adlı geniş kapsamlı askeri tatbikat düzenlemişti.