Irak ile ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmak istiyoruz

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan'ın katılımıyla İran-Irak 4. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı bugün Tahran'da gerçekleşti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Erdekaniyan, "İran ve Irak, iki ülke arasındaki ticaret seviyesini yılda 20 milyar doların üzerine çıkarmayı amaçlıyor. Bu amaca ulaşmak için gümrük, para transferi ve bankacılık alanındaki engellerin kaldırılması şart. Ayrıca özel sektöre de uygun bir zemin hazırlanmalı." dedi.

İran'ın ana stratejisinin komşu ülkelerle ticari ilişkileri geliştirmek olduğunu belirten Erdekaniyan, "İranlı girişimcilerin, şirketlerin ve özel sektörün komşu ülkelerdeki varlığı, İran'ın bu stratejik politikasını yansıtıyor. Elde ettiğimiz tüm tecrübelerimizi komşu ülkelerle paylaşmaya hazırız." ifadelerinde bulundu.

İran Enerji Bakanı Tahran ve Bağdat arasındaki ekonomik ilişkilerini görüşmek üzere Aralık 2020'de Irak'a çalışma ziyaretinde bulunmuştu.