İran ile Tacikistan'ın enerji ve ekonomik işbirliği artacak

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, dün video konferans yöntemi ile Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları Bakanı Usmanali Usmanzade ile görüştü.

İran ile Tacikistan arasındaki derin kültürel ve tarihsel bağlara değinen iki bakan, işbirliği kapasitesinin oldukça güçlü olduğu için ekonomi ve enerji alanındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

Tacik yetkili bu görüşmede kentsel su yönetimi konusunda İran'la işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Görüşmede İran-Tacikistan 14. Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu Toplantısı'nın yapılmasına karar verildi.

Erdekaniyan dün Suriye Su Kaynakları Bakanı Temam Muhammed Raad ile de video konferans yöntemiyle görüşmüştü.

Bu görüşmede İran ve Suriye Enerji ve Su Kaynakları Bakan Yardımcılarının başkanlık ettiği stratejik bir komitenin oluşturulması konusunda mutabık kalındı.

İranlı ve Suriyeli yetkili, su ve kanalizasyon alanında da ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesini istediler.