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26 Mar 2021 09:24

Çin Dışişleri Bakanı Tahran'a gelecek

Çin Dışişleri Bakanı Tahran'a gelecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmek üzere bugün Tahran'a ziyarette bulunacak.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in davetlisi olarak bugün Tahran'a ziyarette bulunacak.

Wang Yi, Tahran ziyareti çerçevesinde yarın Dışişleri Bakanı Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek.

Tahran'daki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Çinli Bakan Yi'nin Tahran temaslarında İranlı yetkililerle iki ülke arasındaki önemli konuları görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Wang Yi, 6 ülkeyi kapsayan bölge ziyaretleri kapsamında önceki gün Ankara'ya gitmişti.

News Code 1893287

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