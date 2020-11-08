Hatipzade: Biden İran'ın uğradığı zararları telafi etmelidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, “Yeni ABD başkanının taahhütleriyle ilgili İran’a hesap verecek bir liste hazırlanmıştır ve Biden ABD'nin geçmişi telafi etmelidir. ABD’nin hukuka saygı duymaya geri dönmekten başka seçeneği yoktur” dedi.

ABD’yi nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini belirten Hatipzade, “Washington İran için koşul getirecek konumda değil; onlar İran milletine milyarlarca dolar zarar vermişlerdir” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “ABD tövbe etmeli ve bize karşı ekonomik savaşı durdurmalıdır. Biden kampı ile Trump arasındaki fark açıktır ancak biz pratikte bir şey yapılırsa onu dikkate alırız” değerlendirmesini yaptı.

Hatipzade, “Nükleer anlaşmanın müzakere masası hala ayakta ve sonuca ulaşmak zor olsa da herkes için masada yer var” diye konuştu.