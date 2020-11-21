Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif, Dağlık Karabağ için Bakü'ye gidecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün akşam sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, önümüzdeki hafta Pazartesi ve Salı günleri bölgedeki taraflarla görüşmek amacıyla Rusya ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Görüşmede Dağlık Karabağ ve bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ikili meseleler gündemde olacak." dedi.

İran'dan Suudi Arabistan'ın askeri saldırganlığına eleştiri

İran'ın Sana Büyükelçisi Hasan İrlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suudi Arabistan'ın Yemen'de devam eden askeri saldırganlığını eleştirdi.

Hasan İrlu'nun yaptığı paylaşımda, "Yemen'e karşı altı yıl süren askeri saldırganlık, altyapının büyük ölçüde yıkıma uğraması, salgın hastalıkları ve yoksulluğun artması ve insanlık dışı kuşatma ve savaş nedeniyle yaşanan yiyecek ve içme su sıkıntısından başka bir şeyle sonuçlanmamıştır. Yemen halkının durumu giderek zorlaşıyor, fakat Yemenlilerin direnişi zafere kadar devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İran'dan Avrupa'ya nükleer anlaşma uyarısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, E3 olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın nükleer anlaşma açıklamasına tepki göstererek, üç Avrupa ülkesinin İranl'la ilgili gösterdiği sorumsuzca tutumunu kınadı.

Hatipzade, "Bu üç ülkeden siyasi çarpıtmanın yerine söz konusu anlaşma ile Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmeleri beklenmektedir." dedi.

İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerinin tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde ve yasal olduğuna vurgu yapan Hatipzade, "İran İslam Cumhuriyeti, ABD'nin anlaşmadan geri çekilip yaptırımları derveye sokmasıyla birlikte Avrupa'nın anlaşmanın İran’a sağlayacağı ekonomik faydaları konusunda vaatlerine uymaması sebebiyle anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri uyarınca adımlar atmıştır. Bununla birlikte İran her zaman diğer imzacı tarafların anlaşmayı tam anlamıyla uygladığı takdirde kararlarından dönebileceğini bildirmiştir." ifadelerinde bulundu.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 479 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 260 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 43 bin 896'a, vaka sayısının da 828 bin 377'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 756'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 589 bin 25'e ulaştığı bilgisini verdi.