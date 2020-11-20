İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 479 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 260 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 43 bin 896'a, vaka sayısının da 828 bin 377'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 756'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 589 bin 25'e ulaştığı bilgisini verdi.