Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Ruhani'den 'koronavirüs önlemleri' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

Yeni koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin Ruhani, “Bugünden itibaren faaliyetleri yasaklanan işletmeler üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletmek için tüm sağlık protokollerine uymalıyız. Bu iki hafta içinde istediğimiz sonucu elde etmezsek iki haftalık COVID-19 tatili uzatılabilir." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Emniyet güçleri ve tüm kurumlar iki hafta içinde sağlık protokolleri ile yeni korona önlemlerinin uygulanması için işbirliği yapmalıdır." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Sözcüsü'nden Pompeo'ya imalı eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki topraklara gerçekleştirdiği ziyareti imalı şekilde eleştirdi.

Hatipzade'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Basit bir dille Pompeo doktrini:

- BB’nin (Netanyahu) çıkarlarını, seni bu konuma getiren Amerikalıların çıkarlarından daha üstün tut.

- İsrail işgalciliğini resmileştir ve her ne olursa olsun Siyonistlerin cinayetlerini aklamaya çalış.

- Sahte "Antisemitizm" etiketiyle herhangi bir eleştiriyi sustur.

- Vergi veren Amerikanların paralarını özel aile turlarıyla boşa harca."

İran'da 596 bin 136 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 431 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 931 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 44 bin 327'ye, vaka sayısının da 841 bin 308'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 778'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 596 bin 136'ya ulaştığı bilgisini verdi.

ABD, İran Kabil Büyükelçiliği'ne yapılan roketli saldırıdan sorumludur

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün sabah saatlerinde İran Kabil Büyükelçiliği de dahil olmak üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e düzenlenen roket saldırısına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan halkını ve sivil bölgeleri hedef alan her türlü terör eylemini kınadı.

Afganistan halkı, hükümeti ve olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dileğinde bulunan Hatipzade, “Bugün Kabil’in farklı bölgelerine özellikle diplomatik bölgesine yapılan roket saldırıda şu ana kadar İran Büyükelçiliği’ne en az bir roket isabet etmiş ve binanın bazı bölümünde küçük hasara yol açmıştır. Çok şükür ki olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.” dedi.

Söz konusu terör saldırısını ABD ile müttefiklerinin Afganistan’da başlattığı vekalet savaşının "bir örneği" olarak nitelendiren Hatipzade, ABD’yi bu saldırıdan sorumlu tuttu.