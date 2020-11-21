İran'da 596 bin 136 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 431 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 931 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 44 bin 327'ye, vaka sayısının da 841 bin 308'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 778'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 596 bin 136'ya ulaştığı bilgisini verdi.