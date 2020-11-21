  1. Siyaset
21 Kas 2020 17:05

ABD, İran Kabil Büyükelçiliği'ne yapılan roketli saldırıdan sorumludur

ABD, İran Kabil Büyükelçiliği'ne yapılan roketli saldırıdan sorumludur

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, bugün Kabil'e yapılan roket saldırısını ABD ile müttefiklerinin Afganistan’da başlattığı vekalet savaşının 'bir örneği' olarak nitelendirip, ABD’yi bu saldırıdan sorumlu tuttu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün sabah saatlerinde İran Kabil Büyükelçiliği de dahil olmak üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e düzenlenen roket saldırısına ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afganistan halkını ve sivil bölgeleri hedef alan her türlü terör eylemini kınadı.

Afganistan halkı, hükümeti ve olayda hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı dileğinde bulunan Hatipzade, “Bugün Kabil’in farklı bölgelerine özellikle diplomatik bölgesine yapılan roket saldırıda şu ana kadar İran Büyükelçiliği’ne en az bir roket isabet etmiş ve binanın bazı bölümünde küçük hasara yol açmıştır. Çok şükür ki olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.” dedi.

Söz konusu terör saldırısını ABD ile müttefiklerinin Afganistan’da başlattığı vekalet savaşının "bir örneği" olarak nitelendiren Hatipzade, ABD’yi bu saldırıdan sorumlu tuttu.

İran'ın Kabil Büyükelçiliği, sabah saatlerinde kentte gerçekleştirilen roket saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, "ABD terörizminin işbirliği içerisinde olduğu vekilleri bugün Kabil'de İran Büyükelçiliğine de isabet eden roket saldırıları düzenledi" ifadelerini kullanmıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yerel saatle 08.40 sularında farklı noktalarına gerçekleştirilen roketli saldırıda şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

News Code 1890591

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