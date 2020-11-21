İran Dışişleri Sözcüsü'nden Pompeo'ya imalı eleştiri

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki topraklara gerçekleştirdiği ziyareti imalı şekilde eleştirdi.

Hatipzade'nin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Basit bir dille Pompeo doktrini:

- BB’nin (Netanyahu) çıkarlarını, seni bu konuma getiren Amerikalıların çıkarlarından daha üstün tut.

- İsrail işgalciliğini resmileştir ve her ne olursa olsun Siyonistlerin cinayetlerini aklamaya çalış.

- Sahte "Antisemitizm" etiketiyle herhangi bir eleştiriyi sustur.

- Vergi veren Amerikanların paralarını özel aile turlarıyla boşa harca."

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş bir yasa dışı yerleşim birimini ziyaret etmişti.