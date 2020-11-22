Suriye Dışişleri Bakanlığına Faysal Mikdad getirildi

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üç karar çıkardı. İlkinde, Faysal Mikdad, Suriye Dışişleri Bakanlığı görevine getiriliyor. İkinci kararla (Suriye’nin eski BM Daimi Temsilcisi) Beşar Caferi, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Üçüncü kararla Büyükelçi Bessam Sabbah, Suriye’nin BM New York Daimi Temsilciliği görevine getirildi” ifadesini kullandı.

Eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 16 Kasım’da hayatını kaybetmişti. 79 yaşındaki Muallim, 11 Şubat 2006’den bu yana dışişleri bakanlığı görevini sürdürmüştü.