Suriye'yi güçlü biçimde savunacağız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran'da BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile görüştü.

Suriye krizinin ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, Suriye’nin toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğinin korunmasına ve kalıcı güvenliğin ülkeye geri dönmesine yardımcı olacak BM çabalarını memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

"Ne yazık ki, Suriye’deki bazı tehlikeli terör örgütleri isimlerini değiştirerek BM kara listesinden çıkmanın yollarını arıyorlar. Bu nedenle bizim açımızdan BM’nin tarafsız bir yaklaşım sergileyerek çifte standard tutuma başvurmaması önemlidir."

Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımlar

Tıbbi ilaç, sağlık malzemesi ve gıda alanında Suriye’ye uygulanan yaptırımları "acımasızca" olarak nitelendiren Emir Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın bölgenin önemli ülkesi Suriye’nin güvenliğini güçlü biçimde savunmaya devam edeceğini belirterek, Suriye'ye yardım konusunda BM'nin yapıcı çabalarının önemine değindi.

BM yetkilisi de bu görüşmede, İran'ın Suriye'de terörle mücadelede göstermiş olduğu yapıcı rolü takdir ederek, "Bölgenin durumunu biliyoruz ve Suriye'ye yardım konusunda aralıksız çabalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi, dün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de görüşmüştü.