ABD heyeti Suriye için Ankara'da

DHA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi’ndeki görüşmede, İdlib meselesi başta olmak üzere Suriye, siyasi süreç ve anayasa çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındı. İdlib'deki mevcut tablonun değerlendirildiği toplantıda, 5 Mart Mutabakatı'nın muhafaza edilmesi için uluslararası toplumun destek vermesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye ABD’den Suriye'de Anayasa Komitesi çalışmalarını desteklemesini istedi.