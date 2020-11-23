İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 453 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 460 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 45 bin 255'e, vaka sayısının da 866 bin 821'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 812'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 610 bin 406'ya ulaştığı bilgisini verdi.