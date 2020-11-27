İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 406 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 14 bin 51 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 47 bin 95'e, vaka sayısının da 922 bin 397'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 860'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 640 bin 65'e ulaştığı bilgisini verdi.