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28 Kas 2020 14:20

İran'dan son koronavirüs açıklaması: 648 bin 831 kişi iyileşti

İran'dan son koronavirüs açıklaması: 648 bin 831 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 391 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 402 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 47 bin 486'ya, vaka sayısının da 935 bin 799'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 865'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 648 bin 831'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1890753

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