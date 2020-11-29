İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 389 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 12 bin 950 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 47 bin 875'ya, vaka sayısının da 948 bin 749'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 859'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 658 bin 292'ye ulaştığı bilgisini verdi.