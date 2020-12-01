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1 Ara 2020 14:30

İran Sağlık Bakanlığı: 677 bin 963 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı: 677 bin 963 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 382 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 13 bin 881 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 48 bin 628'e, vaka sayısının da 975 bin 951'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 840'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 677 bin 963'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1890835

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